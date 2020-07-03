Назначение нового главы НБУ: Шмыгаль заявил о наличии шорт-листа кандидатов

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с претендентами на должность главы Национального банка Украины, и в ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана.

Об этом во время программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, есть два требования к кандидату на главу НБУ — высокий профессионализм и кристальная репутация.

«Законодательство Украины выписано так, что замена руководителя НБУ никак не повлияет на курс и стабильность валюты. Неназначение сегодня руководителя как раз и подтверждает неожиданность решения. Подтверждает то, что нужно время на конcультации, которые были вчера начатые президентом. На то, чтобы выбрать надлежащую кандидатуру», — заявил Шмыгаль.

Требований, по его словам, два: высокий профессионализм и кристальная репутация. Поэтому сегодня-завтра-послезавтра — ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения.

«Есть шорт-лист кандидатов», — сказал премьер.

Напомним, Верховная рада Украины отправила Смолия в отставку после того, как он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Смолий объяснил свое решение тем, что на НБУ систематически оказывалось политическое давление через суды, проплаченные митинги и информационные атаки на руководство. У президента Украины Владимира Зеленского отрицают, что на Смолия осуществлялось политическое давление. Также его заявления о давлении назвали следствием отсутствия нормальной коммуникации со стороны регулятора.

На заявление об отставке Смолия отреагировали в Международном валютном фонде и Европейском союзе. В частности, в МВФ призвали украинские власти сохранить независимость Национального банка.

По словам источников РБК-Украина в парламенте, на должность нового главы НБУ обсуждаются три кандидата — глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко, экс-глава «Райффайзен Банк Аваль» Владимир Лавренчук и глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в программе «Право на владу», что кандидат на должность главы НБУ должен пошагово и конкретно рассказать парламенту, каким образом будут запущены программы кредитования экономики.

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