Стрельба на Бессарабке: в полиции рассказали подробности ночного инцидента в центре Киева (видео)

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В ходе ночной стрельбы в центре Киева пострадали три человека. Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.
«Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек», — говорится в сообщении.
С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу. Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев, правоохранители были на месте стрельбы и разборок, но принимать какие-либо меры они не спешили, хотя один из участников сильно пострадал.
«В Арена Сити — есть кафе Godz — там отдыхали турки и арабы, все было хорошо, но потом они перебравшись в „Линос“ (в „Арене“), что-то не поделили — была изначально драка, и полез наш заступаться (киевский мальчик) и ему, не знаю, случайно либо специально, перерезали горло — люди со стороны вызвали скорую и полицию», — сообщила очевидица инцидента.
Она утверждает, что потом ситуация стабилизировалась, но ненадолго.
«Потом опять это все повторилось в 6−7 утра, и началась уже стрельба, и стреляли во всех людей подряд (а полиция просто стояла в стороне и наблюдала за этим всем и ждали, пока застрелят кого-то)! Нет слов, одни эмоции были в тот момент!» — сказала она.
После замечаний, правоохранители все же начали задерживать участников разборок, однако некоторых из них отпускали прямо с места инцидента.
Как писали «ФАКТЫ», в последнее время в центре Киева часто происходят потасовки с участием молодежи. По ночному городу разгуливают банды подростков и нападают на прохожих без причины.144
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