Избивали прохожих ради развлечения: что рассказали очевидцы инцидента возле ТРЦ «Гулливер»

Происшествия

Вечером 15 января возле торгового центра «Гулливер» в центре Киева около десятка подростков внезапно напали на прохожего. Повалив его на землю, они стали бить мужчину ногами. Когда их жертву попыталась защитить проходившая мимо женщина, компания напала и на нее. Убежали, только когда прохожие вызвали полицию. Этот случай, как оказалось, далеко не первый. От агрессивных подростков пострадали уже многие. Избиения происходили возле торговых центров — того же «Гулливера» и «Оушен Плазы». Нападали от нечего делать, не преследуя цели ограбить. Подростки избивали человека и выставляли видео своих «побед» в соцсети. «ФАКТЫ» выяснили подробности вопиющего инцидента и попытались разобраться, можно ли найти управу на агрессивных малолеток.

Видео того, как подростки ожесточенно избивали мужчину ногами, а их друзья матерились и смеялись, снято на камеру мобильного телефона. Там же видно, как женщину, которая пытается прекратить расправу, бьют по лицу. «ФАКТЫ» поговорили с пострадавшей Илоной на следующее утро после случившегося.

— Я шла в сторону метро, разговаривая по телефону, — рассказывает Илона. — Остановилась возле перехода, чтобы завершить разговор, и увидела, как все произошло. Мимо проходил мужчина. Он шел спокойно, никого не трогал. Внезапно на него сзади налетела толпа подростков. Они повалили человека на землю и начали избивать. Я попросила, чтобы они оставили его в покое, но подростки не останавливались. Девочка в красной куртке была самая жестокая. Она лупила мужчину ногами, прыгала ему на голову и на грудь.

Другая девочка из этой компании набросилась на меня с оскорблениями, после чего еще и ударила кулаком в лицо. От неожиданного удара я опешила, но собралась и сделала шаг вперед, чтобы схватить ее. Девочка тут же отбежала и спряталась за спинами мальчиков. После этого другие девочки-подростки принялись толкать меня, пытались ударить. Избитый мужчина лежал на асфальте, и я не могла понять, дышит ли он.

Большинство людей проходили мимо, но позже несколько человек все же вмешались. Подростки начали разбегаться. Когда прохожие стали оказывать помощь пострадавшему мужчине, я, увидев его, ужаснулась: он был сильно избит, все лицо в крови. Вызвала полицию и начала их фотографировать. В ответ посыпались маты и угрозы, что они разобьют мне телефон.

Я побежала за девочкой в красной куртке. Она убегала последней — остальные уже спустились в подземный переход. В метро возле касс я опять увидела всю компанию. Заметив меня, они начали разбегаться. Но я все же успела схватить за волосы девочку в красной куртке. Один из ее друзей подоспел ей на помощь. Начал привлекать внимание окружающих и кричать, что я «обижаю детей». «Тетя, вы делаете ей больно! Отпустите ее!» — кричал он. Я просила прохожих вызвать полицию. Люди, естественно, не понимали, что происходит. А подростки изображали напуганных жертв. «Мы не будем убегать, вы только отпустите», — просила девочка в красной куртке. Но, как только я это сделала, подростки тут же убежали, перепрыгнув через турникеты.

Увидела их снова, когда спустилась к поездам. Они стояли на перроне, смеялись, но, заметив меня, побежали в остановившийся поезд. Я успела схватить одного подростка. Еще двоих задержал дежурный по станции. В результате троих мальчишек из этой компании отвели в дежурную комнату метрополитена. Все вели себя нагло и самоуверенно, пытались меня провоцировать. Когда прибыл наряд полиции, я написала заявление.

Пост Илоны в «Фейсбуке» вызвал большой резонанс в соцсетях и СМИ. Люди стали рассказывать о подобных случаях с участием этих же подростков. Писали, что неоднократно видели компанию не только возле «Гулливера», но и возле ТРЦ «Оушен Плаза» и гостиницы «Русь». «В „Гулливере“ они давно чувствуют себя как дома, — писали киевляне в комментариях. — По вечерам собираются у входа и нападают на прохожих. Такое у них развлечение».

«В прошлом году они так же напали на моего брата! Налетели и начали лупить по голове ногами. Ничего не взяли, но очень сильно избили. Мы обращались в полицию, но там никто ничего не сделал».

Сотрудница одного из магазинов в «Гулливере» Алла рассказала, что малолетки орудуют возле ТРЦ уже больше полугода. Едва ли не каждый вечер возле торгового центра собираются от десяти до двадцати подростков.

— Эти «детки» явно небедные, — рассказала Алла «ФАКТАМ». — Они неплохо одеты, ходят с дорогими гаджетами. Ведут себя заносчиво и нагло. Специально провоцируют людей на конфликты. Несколько месяцев назад прицепились к нашей молодой сотруднице, проходившей мимо. Стали выкрикивать ей вслед какие-то гадости. А когда она остановилась и спросила, в чем проблема, агрессивные подростки начали ее толкать. Они явно были выпившими. Это и неудивительно, я каждый раз вижу их с бутылками алкогольных энергетиков. Сотрудница громко закричала, и ей на помощь подоспели люди. Но это ей повезло. Чаще всего такие случаи заканчиваются избиением. Я сама не раз видела, как они бьют прохожих. Не грабят, а просто бьют — мужчин и женщин. И я, и другие сотрудницы боимся выходить с работы по вечерам.

Кто же такие эти подростки? Судя по их страницам в «Инстаграме» (которые сейчас уже удалены), они оказались сторонниками «белого национализма» и поклонниками Гитлера. Также они называли себя «ультрас» киевского «Динамо», хотя представители движения это опровергли. У большинства из них в никнеймах в «Инстаграме» были цифры 1927, 14 и 88. 1927-й — это год основания футбольного клуба «Динамо». 14 — четырнадцать слов идеолога белого национализма Дэвида Лейна «We must secure the existence of our people and a future for White children» («Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей»). 88 — закодированное приветствие Heil Hitler!

Подросткам по 13—14 лет. Они учатся в разных школах. Судя по публикациям в соцсетях, собираются вместе давно. До того как удалить свои страницы из «Инстаграма», они часто публиковали совместные фото возле торговых центров, а также видео драк со своим же участием. Пока полиция пыталась установить их личности, это сделали общественные активисты. Они разыскали «ультрас» и вынудили публично извиниться за содеянное.

Почему на происходящее не реагирует полиция? Ведь по закону подростки с 14 лет несут уголовную ответственность за целый ряд преступлений (в том числе за хулиганство и умышленные тяжкие или средней степени тяжести телесные повреждения). О том, как полиция реагирует на агрессивных тинейджеров, «ФАКТАМ» рассказала киевлянка, на которую они тоже напали возле столичного ТРЦ «Оушен Плаза».

— Мы вызвали полицию после того, как компания подростков напала на меня и моих друзей в курилке, — рассказала «ФАКТАМ» киевлянка. — Ни с того ни с сего начали нас оскорблять. Прежде мы никогда этих парней и девочек не видели и не могли понять, чего они от нас хотят. Потом эти малолетки начали нас бить. Среди них была та самая девочка в красной куртке, я хорошо ее запомнила. Этих подростков полицейские сразу узнали, — видимо, не раз с ними сталкивались. Один из сотрудников полиции потом сказал, что они устраивают подобное каждые выходные в разных торговых центрах. При этом добавил: «Ну и что мы с ними сделаем? Они же дети». Посоветовал мне купить баллончик для самообороны.

«ФАКТАМ» стало известно о случае, когда в прошлом году эта же компания напала на пятерых своих ровесников в супермаркете торгового центра «Гулливер». Один из пострадавших подростков позвонил своему отцу, и мужчина тут же приехал за сыном. Но агрессивно настроенные малолетки (их было человек двадцать) подстерегли его у входа в ТРЦ и жестоко избили. Уголовной ответственности в очередной раз избежали.

За такими развлечениями была замечена не только эта компания. Случаи, когда подростки устраивают драки и провокации, в последнее время происходят все чаще. Например, в марте 2018 года «ФАКТЫ» рассказывали, как компания подростков терроризировала посетителей гипермаркета «Ашан» на улице Берковецкой в Киеве. Агрессивные дети бегали по магазину, громили витрины и дрались с охранниками. А в августе 2018-го стало известно о «развлечении» подростков из райцентра Шпола в Черкасской области — они регулярно нападали на пожилых людей, снимая это на камеру.

В чем причина такой агрессии, «ФАКТЫ» спросили у кандидата психологических наук, медицинского психолога, эксперта по психологической кибербезопасности Наталии Бугаевой. Интервью с психологом читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter