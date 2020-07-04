В центре Киева молодежь устроила массовое побоище, есть пострадавшие (видео 18+)

Происшествия

В Киеве на Бессарабской площади 4 июля произошла потасовка между молодими людьми. Инцидент произошел около 04:00. Есть пострадавшие. Причина конфликта неизвестна.

В сеть попало видео инцидента. В полиции пока не комментируют происшествие.

Осторожно на видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика!

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве в последнее время банды подростков часто нападают на случайных прохожих. Так, в прошлом году возле торгового центра «Гулливер» в центре Киева около десятка подростков внезапно напали на прохожего. Повалив его на землю, они стали бить мужчину ногами. Когда их жертву попыталась защитить проходившая мимо женщина, компания напала и на нее. Убежали, только когда прохожие вызвали полицию. Этот случай, как оказалось, далеко не первый. От агрессивных подростков пострадали уже многие. Избиения происходили возле торговых центров — того же «Гулливера» и «Оушен Плазы». Нападали от нечего делать, не преследуя цели ограбить. Подростки избивали человека и выставляли видео своих «побед» в соцсети.

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