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Спорт

25-летняя футболистка лишилась ноги, врезавшись в стеклянную дверь (фото)

15:22 4 июля 2020
Йоханис Менко

Колумбийской футболистке Йоханис Менко ампутировали левую ногу после несчастного случая, произошедшего в доме у спортсменки.

Менко, выступавшая на позиции вратаря, в конце июня наткнулась на стеклянную дверь и разбила ее. Как сообщает сайт ESPN, один из осколков в итоге разрезал её бедренную артерию. Несмотря на две сделанные операции, спасти ногу врачам не удалось. Девушка продолжает оставаться в отделении интенсивной терапии в больнице города Букараманга.

Отметим, что до ноября прошлого года Йоханис выступала за клуб «Реал Сантандер Сан Андрес», представляющий высший дивизион страны.

«К счастью, Йоханис обновила свое социальное страхование, благодаря чему смогла получить всю необходимую медицинскую помощь для спасения своей жизни. В свою очередь, наш клуб готов и дальше помогать Менко, поскольку она продолжает оставаться частью семьи «Реала». Она оставила заметный след благодаря своей харизме и характеру. Мы уверены, что у нее есть все, чтобы двигаться дальше, и мы уверены, что она вернется, чтобы сделать свою жизнь и справиться с ней наилучшим образом. Она воин», – рассказал в интервью La Vanguardia президент «Реал Сантандер Сан Андрес» Густаво Нуньес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Johanis Menco(@johanismenco)

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