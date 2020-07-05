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В России задержали троих парней, "поиздевавшихся" над муралом с Путиным: в сети смеются (фото)
После голосования в России за «обнуление» президентских сроков Путина, в подмосковной Коломне трое местных парней креативно переделали мурал с главой Кремля.
В граффити, на котором Путин изображен в образе атланта, держащего на плечах земной шар, вместо земного шара нарисовали огромную царскую корону.
Чтобы скрыть намек на вечное царствование Путина в России, власти Коломны закрасили корону. Теперь президент России держит на вытянутых руках пустоту.
Снимки опубликованы на Facebook-странице Грани.ру.
«В Коломне задержали трех парней за превращение тупой пропаганды в протестное искусство. Потом власти продолжили акцию. Закрасив корону, они показали, что Путин держит на плечах пустое место», — подпись к снимкам.
В сети комментаторы не скупились на сарказм по поводу старого и новых муралов.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ, основной из которых была поправка, дающая Владимиру Путину быть президентом до 2036 года, проходило с 25 июня по 1 июля включительно. По официальным данным поддержали поправки 77,93 процента россиян. Наибольшую активность проявили жители Чечни.132
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..