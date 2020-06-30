Путин призвал россиян «обнулить» его президентские сроки

Мир

Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать за изменения в Конституцию РФ, которые, по его словам, сделают власть «эффективной и подотчетной обществу». Напомним, что главной целью этих поправок является сохранение власти самого Путина.

«Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам. Уверен, каждый из вас, принимая такое важное решение, думает о своих близких. Опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях… Поправки в основной закон, в случае вашей поддержки, закрепляют эти ценности и принципы как высшие безусловные конституционные гарантии…», — сказал хозяин Кремля.

Примечательно, что видеообращение было записано накануне 1 июля — основного дня голосования. Показательным стало и место для записи ролика — помпезный Ржевский мемориал «Советскому солдату», который Путин открыл совместно с Лукашенко 30 июня.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров прямо призвал россиян избрать Владимира Путина «пожизненным президентом».

«Сегодня кто может его заменить? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — заявил Кадыров на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что большинство участников соцопроса (76%), который проводила группа Белановского в России, не поддержали «обнуление» сроков президента Владимира Путина. Доли собирающихся голосовать «за» и «против» поправок практически одинаковы — соответственно 28% и 32%. Большинство респондентов — 60% - заявили, что примут участие в голосовании, 15% не собираются в нем участвовать, а 25% участников опроса затруднились с ответом.

А президент Беларуси Лукашенко уже задумался о внесении изменений в свою Конституцию, причем «оригинальная» мысль посетила его после возвращения с парада в Москве.

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