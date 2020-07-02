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Россияне обнулили сроки Путина: ЦИК РФ показал итоги референдума
В России за принятие поправок в Конституцию страны, а в реальности за обнуление президентских сроков Владимира Путина, проголосовали 77,93 процента, против — 21,26 процента.
Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия после обработки 99,9 процентов протоколов, пишет «Медуза».
Явка на общероссийском голосовании, по предварительным данным, составила почти 65 процентов.
У ЦИК есть пять дней, чтобы подсчитать результаты голосования, и еще три дня, чтобы опубликовать их.
Активнее всего обнуление второго срока президента России Владимира Путина поддержали жители Чечни: 97,92 процента избирателей поддержали поправки, против были 1,94 процента.
Напомним, накануне голосования большинство участников соцопроса, который проводила группа Белановского, заявили, что не поддерживают обнуление сроков президента Владимира Путина.
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