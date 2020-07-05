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Почти +40 и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
В ближайшие дни в Украине сохранится очень жаркая погода, но и дожди с грозами не собираются покидать территорию страны.
По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 5 июля, дожди, местами сильные, пройдут в Черниговской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Температура воздуха от 26−28 градусов на западе до 35−37 на востоке. В Херсонской области ожидается 39 градусов. В центре и на севере — 30−33 градуса. В Карпатах будет довольно прохладно, местами 12 — 19 градусов.
В понедельник, 6 июля, сухая и очень жаркая погода будет почти на всей территории страны. Столбики термометров на юге и востоке покажут 36−38 градусов. В центре и на севере — до 33. Только в западных областях ожидается не выше 28.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач считает, что первая десятидневка июля порадует настоящим летним теплом, временами будет очень жарко. Вторая декада останется по-летнему теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками, не затяжными и не сильными. Они вместе с незначительными снижением температуры захватят начало третьей декады июля. После этого снова вернется теплая погода.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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