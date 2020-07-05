26.93 / 27.36 30.07 / 30.69
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Почти +40 и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

6:23 5 июля 2020
лето

В ближайшие дни в Украине сохранится очень жаркая погода, но и дожди с грозами не собираются покидать территорию страны.

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 5 июля, дожди, местами сильные, пройдут в Черниговской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Температура воздуха от 26−28 градусов на западе до 35−37 на востоке. В Херсонской области ожидается 39 градусов. В центре и на севере — 30−33 градуса. В Карпатах будет довольно прохладно, местами 12 — 19 градусов.

В понедельник, 6 июля, сухая и очень жаркая погода будет почти на всей территории страны. Столбики термометров на юге и востоке покажут 36−38 градусов. В центре и на севере — до 33. Только в западных областях ожидается не выше 28.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач считает, что первая десятидневка июля порадует настоящим летним теплом, временами будет очень жарко. Вторая декада останется по-летнему теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками, не затяжными и не сильными. Они вместе с незначительными снижением температуры захватят начало третьей декады июля. После этого снова вернется теплая погода.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мамихан Умаров (Мартин Бек)

В Австрии застрелили известного критика Кадырова

Гиркин и Бородай

В России заявили, что в скором времени ОРДЛО де-юре станут территорией РФ (видео)

оползень

В Карпатах оползень снес жилой дом: впечатляющее видео

Зеленский

Зеленский дал задание Авакову и Венедиктовой в связи с побоищем на киевской Бессарабке

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер