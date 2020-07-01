Украина

Дожди с грозами и аномальная жара: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

В последние дни июня в Украине прошли дожди, а местами и сильные. Так, в Закарпатье за два часа такого ливня выпала 20-дневная норма осадков. Правда, в последний день июня грозы переместились на восток. Однако в ближайшие время, по прогнозам синоптиков, дожди не собираются уходить из Украины. Стоит ли ожидать перемены погоды в ближайшие дни? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

— В ближайшие трое суток большинство осадков пройдут в западных областях — там ожидаются кратковременные дожди, местами ливневого характера в сопровождении гроз, местами не исключен град и шквалы 15 — 20 метров за секунду, — рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. — 3 июля ожидаются значительные дожди. На остальной территории Украины преимущественно без осадков. Правда, с 4 по 6 июля дожди могут пройти в северных областях, а также Винницкой, Полтавской и Черкасской. Если говорить о температурном режиме, то на западе он будет самым низким — от 10 до 27 градусов тепла, на остальной территории Украины около 30 выше нуля, а вот на юге и востоке столбики термометров, достигнут отметок 35 — 37 градусов тепла.

— Как долго продержится такая аномальная жара?

— Такой температурный фон будет держаться где-то до 8 июля. Затем возможно небольшое снижение температуры, — продолжает Наталья Голеня. — На западе она опустится до плюс 20-ти, на севере и в центре будет не выше 27 градусов тепла, а на юге и востоке — поднимется до 32 выше нуля.

В четверг, 2 июля, грозовые дожди ожидаются на западе, а также в Запорожской, Донецкой и Луганской областях, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Волынской и Львовской областях температура воздуха опустится до плюс 25, а вот на юге столбики термометров достигнут отметки 33 градуса тепла.

В пятницу, 3 июля, грозовые дожди ожидаются на западе страны, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Львовской области столбики термометров опустятся до плюс 22, а вот на востоке и местами на юге воздух прогреется до 35 градусов тепла.

В субботу, 4 июля, грозы ожидаются на западе и севере страны, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем во Львовской области температура опустятся до отметки плюс 23, а вот на востоке и юге воздух прогреется до 36 градусов тепла.

В воскресенье, 5 июля, грозовые дожди возможны на западе, севере, а также в Полтавской и в Черкасской областях, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем во Львовской области температура опустится до отметки плюс 23, а вот на востоке и юге воздух прогреется до 36 градусов тепла.

Правда, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, первая декада июля будет практически без осадков.

— Первая десятидневка июля порадует настоящим летним теплом, временами будет очень жарко, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Деркач. — Вторая декада останется по-летнему теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками, не затяжными и не сильными. Они вместе с незначительными снижением температуры захватят начало третьей декады июля. После этого вернется теплая погода.

А вот другой народный синоптик Леонид Горбань сказал в интервью «ФАКТАМ», что в начале июля также возможны дожди «По моим подсчетам, дожди возможны с 1 по 9 июля. Также осадки ожидаются с 10-го по 13-е, с 24-го по 27-е и 30−31 июля. Температура воздуха днем будет колебаться от 25 до 29 градусов тепла, а по ночам ожидается 14 — 17 выше нуля», — отметил синоптик.

Напомним, что ранее Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» дал прогноз на нынешнее лето. По его словам, лето будет жарким, с дождями и градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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