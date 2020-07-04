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До +12 в Карпатах: температурные качели в Украине закончатся похолоданием
В воскресенье, 5 июля, в Украине сохранится жаркая и, в основном, сухая погода. Только в Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях пройдут отдельные грозовые дожди.
На востоке, юге и в большинстве центральных областей будет + 30 — + 35, местами до + 39 градусов. На западе и севере ожидается + 25 — + 30 градусов, в Карпатах местами + 12 + 19 градусов.
В Киеве воскресенье может быть с облаками и даже локальными дождиками. Температура воздуха около +29 градусов.
В понедельник-вторник жара снова вернется в столицу, сообщает синоптик Наталья Диденко. Столбики термометров покажут +30 — + 32 градуса.
Сильные дожди в столице пройдут днем на Ивана Купала, 7 июля. 8 июля температура воздуха в Киеве опустится до + 23 + 25 градусов.
А ослабление жары на юге Украины ожидается с 8 июля, на востоке — с 9 июля.
Подробнее о погоде в начале июля читайте в материале «ФАКТОВ»: «Дожди с грозами и аномальная жара: какой будет погода в Украине в ближайшие дни».35
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