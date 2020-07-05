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«Бавария» оформила золотой «дубль и побила рекорды (фото, видео)
Мюнхенская «Бавария» победила в финале Кубка Германии по футболу на берлинском «Олимпиаштадионе» леверкузенский «Байер» — 4:2 (Алаба, 16, Гнабри, 24, Левандовски, 61, 89 — Бендер, 63, Хаверц, 90+4, с пенальти) и 20-й раз в истории завоевала почетный трофей (у ближайшего преследователя — «Вердера» — шесть титулов). Отметим, что ранее мюнхенцы стали чемпионами бундеслиги и, таким образом, 13-й раз оформили золотой «дубль».
Более того, этот успех стал для «Баварии», купившей за 60 млн евро футболиста «Манчестер Сити» Лероя Сане, 17-м подряд во всех турнирах, при этом беспроигрышная серия команды достигла 26 встреч. Оба результата — рекордные для «Баварии» (в последний раз мюнхенцы проигрывали 7 декабря 2019 года в игре бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией» — 1:2).
Отметим, что автор двух мячей в ворота леверкузенцев — форвард мюнхенцев Роберт Левандовски, признанный по итогам сезона лучшим футболистом бундеслиги, с шестью голами выиграл бомбардирскую гонку Кубка Германии. Всего же польский форвард в 43 матчах сезона 51 раз поразил ворота соперников.
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски (в центре) в 43 матчах сезона наколотил в ворота соперников 51 мяч
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в решающем матче Кубка Украины сразятся «Динамо» и «Ворскла».
Фото Twitter ФК «Бавария»103
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