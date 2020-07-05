Криштиану Роналду забил гол-красавец со штрафного после 42 неудачных попыток (фото, видео)

Спорт

«Ювентус», проигравший в финале Кубка страны «Наполи», сделал еще один шаг к завоеванию чемпионского титула в итальянской серии А. В поединке 30-го тура туринцы разгромили на своем поле «Торино» — 4:1.

Кстати, один из мячей прямым ударом со штрафного на 61-й минуте забил Криштиану Роналду. Все бы ничего, но до этого у пятикратного обладателя «Золотого мяча» было 42 (!) неудачные попытки во всех турнирах поразить ворота соперников со штрафного. Всего же в 26 матчах текущего сезона португалец забил 25 мячей (он стал первым с сезона-1960/1961 игроком «Ювентуса», который покорил эту отметку в серии А!) и отдал пять голевых передач.

Кстати, 42-летний голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон, недавно продливший контракт с клубом, установил историческое достижение. Сыграв в своем 648-м матче серии А (Буффон также выступал в Италии за «Парму»), легендарный вратарь побил рекорд экс-футболиста «Милана» Паоло Мальдини (647) по числу поединков в чемпионате Италии.

Легендарный вратарь «Ювентус» Джанлуиджи Буффон вышел на исторический матч в футболке со специальной надписью на левом рукаве

Отметим, что «Ювентус» за восемь туров до финиша увеличил отрыв от «Лацио», проигравшего дома «Милану» (0:3), до семи очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» и «Ювентус» обменялись футболистами на общую сумму в 130 млн евро.

Фото Twitter ФК «Ювентус»



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