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Спорт

В России в 16-летнего футболиста во время тренировки попала молния

12:05 5 июля 2020
Иван Заборовский

Вратарь футбольного клуба «Знамя Труда», выступающего в третьем по силе российском дивизионе, 16-летний Иван Заборовский находится в реанимации после того, как во время тренировки в него ударила молния, сообщается на странице клуба в Instagram.

«По нашей информации, сегодня на тренировке произошел несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдет его стороной», — говорится в сообщении подмосковного клуба в соцсети.

Кстати, футбольный клуб «Знамя Труда», основанный в 1909 году, известен тем, что в 1962-м проиграл в финале Кубка Советского Союза донецкому «Шахтеру» (0:2).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Бразилии футболиста, запускавшего воздушного змея, убило током.

Фото Instagram ФК «Знамя Труда»

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