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Славянск и Краматорск празднуют шестую годовщину освобождения от оккупантов: яркие фото и видео
Шесть лет назад, 5 июля 2014 года, украинские защитники освободили Краматорск и Славянск от банды Гиркина и других «защитников» «русского мира». Над этими городами Донетчины снова реют сине-желтые флаги.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Краматорска и Славянска с годовщиной освобождения.
«Сегодня у нас двойной праздник. Ведь, кроме Дня ВМС, мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад всей страной мы помогали нашей армии и с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с востока. Низкий поклон каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину», — сказал Зеленский на торжествах ко Дню Военно-морских сил Украины в Одессе.
В Донецкую область почтить память погибших в боях за Славянск и Краматорск приехали руководители Украины. В торжествах приняли участие представители командования ООС, дипломаты, руководство Донетчины, мэры Славянска и Краматорска, священнослужители. Фото опубликовал «Деловой Славянск».
Представительная делегация посетила Мемориальный комплекс «На горе Карачун», который был воздвигнут силами волонтеров и военных в 2015 году. Именно отсюда началось освобождение Славянска.
Гости возложат цветы к памятному Мемориалу, который находится недалеко от места падения экипажа вертолета МИ-8, сбитого под Славянском 29 мая 2014 года. Тогда погибли 12 военнослужащих вместе с генералом Сергеем Кульчицким.
Генерал Вячеслав Аброськин, долгое время руководивший полицией Донецкой области, напомнил страшные кадры последствий захвата Славянска приехавшими «из-за поребрика».
«Сегодня в день освобождения Славянска от российских наемников поздравляю весь наш народ с первой победой!!! Мы даже на минуту не должны забывать, что происходило во время захвата и оккупации Славянска. Не забывать, что этот ужас, пытки, изнасилования и убийства происходили в наше время, в 21 столетии», — напомнил Аброськин.
Фото из Facebook генерала Вячеслава Аброськина
Освобождение Славянска. Подъем флага на здании горсовета.
Жители Краматорска на видео запечатлели, как украинская армия входила в город в июле 2014 года.
О том, как защищали от российских наемников Краматорский аэродром, в интервью заместителя секретаря СНБО, генерал-майора Сергея Кривоноса на сайте «ФАКТОВ».44
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