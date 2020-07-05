Опозорили страну: 20 украинских футболистов и тренеров дисквалифицированы пожизненно

Спорт

Федерация футбола Армении прекратила состязания во втором по силе дивизионе страны и за участие в договорных поединках дисквалифицировала на два года сразу пять клубов — «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван», сообщает официальный сайт организации.

Кроме того за участие в «договорняках» дисквалификации подверглись 58 человек, среди которых оказались 25 (!) украинцев. При этом 20 наших соотечественников получили пожизненную дисквалификацию.

Отстранению от любой деятельности, связанной с футболом, подверглись: Сергей Литовченко (экс-тренер киевского «Арсенала»; на фото), Евгений Захарченко (экс-игрок «Агробизнеса»), Тимофей Шеремета (экс-игрок запорожского «Металлурга»), Игорь Быковский (экс-игрок «Мариуполя»), Артем Пилипенко (экс-игрок киевского «Арсенала»), Илья Ходуля (экс-игрок «Горняка»), Сергей Дячук (играл в первой лиге Украины), Дмитрий Копытов (экс-игрок «Стали»), Антон Антошин (экс-игрок «Стали»), Ярослав Ясницкий (экс-игрок «Агробизнеса»), Анатолий Писковец (экс-тренер «Волыни»), Богдан Суходуб (экс-игрок «Мариуполя»), Дмитрий Климаков (экс-игрок «Металлиста-1925»), Олег Гуменюк (экс-игрок «Таврии» и сборной Украины), Илья Глушицкий (экс-игрок «Говерлы»), Евгений Коняшин (играл в академии киевского «Арсенала»), Максим Дробный (владелец армянского «Локомотива»), Егор Луговой (экс-игрок «Сум»), Ростислав Козар (владелец армянского «Арагаца») и Юрий Окул (тренер армянского «Арагаца»).

Кроме того, украинцы Мирослав Деда (воспитанник «Волыни») и Дмитрий Михайленко (воспитанник «Черноморца») дисквалифицированы на год, а Михаил Попов (воспитанник «Черноморца»), Алексей Бондаренко (экс-игрок «Реала Фармы») и Никита Филатов (экс игрок «Олимпика») — на три года.

Стоит отметить, что многие футболисты из списка выступали в украинской премьер-лиге, а среди забаненных личностей есть экс-игроки «Сум» и бывший президент футбольного клуба «Сумы» Ростислав Козар, получившие дисквалификацию в Украине за участие в договорных матчах в 2019 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболисты испанских клубов Антонио Амайя и Хавьер Торрес получили тюремные сроки за договорные матчи.

Фото ФК «Арсенал»

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