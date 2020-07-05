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Происшествия

Дети ныряли в лужи: сильнейший ливень затопил Черкассы (видео)

14:29 5 июля 2020
потоп в Черкассах

После стихии в западных областях Украины, сильные ливни, шквалы и град переместились в центр. Вечером 4 июля на Черкасскую область обрушилась непогода. От дождя с градом пострадал областной центр. Больше всего — микрорайон Мытниця и Юго-Западный район — они фактически стали полностью затопленными.

За 40 минут в городе зарегистрировали более 31 мм осадков, что составляет около 40 процентов месячной нормы. Ливень сопровождался шквальным ветром и градом.

Грозы, шквалы, град и ливень охладили воздух. Если днем в Черкассах температура воздуха была 32 градуса, то после стихии в 9 часов вечера — только 19,5, пишет 18 000.

В районе «Днепровский» люди ныряли в лужи.

Напомним, на Львовщине после сильного ливня разлилась речка. Сотни жилых домов оказались подтопленными, разрушены мосты и дороги, под водой оказался урожай на полях. А в Карпатах, оползень снес жилой дом.

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Дети ныряли в лужи: сильнейший ливень затопил Черкассы (видео)

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