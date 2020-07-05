Украина

У Путина отреагировали на заявление Бородая о присоединении ОРДЛО к России

В России не видят необходимости и никогда не собирались присоединять оккупированные территории Донбасса. Это дал понять российский политик, представитель Совета федерации РФ Владимир Джабаров. Заявление появилось в ответ на последние выступления идеолога «русского мира» Александра Бородая.

«Я бы не согласился с Бородаем, … Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы… Мы смотрели за тем, что происходит», — заявил Джабаров в интервью радио «Говорит Москва».

Представитель парламента РФ четко прояснил позицию Кремля по поводу оккупированных районов. «Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины», — подытожил он.

Напомним, ранее один из бывших главарей боевиков «ДНР» Александр Бородай заявил, что скоро оккупированные Донецк и Луганск станут частью России.

Известный журналист, участник минской переговорной группы по Донбассу Денис Казанский в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение, что реплики людей, именующих себя представителями «Л/ДНР», никто всерьез не рассматривает, эти заявления не имеют никакого отношения к реальности.

910

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter