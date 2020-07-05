Происшествия

Дамбу может прорвать в любой момент: спасатели предупреждают об угрозе новых подтоплений на Львовщине

Из-за сильных дождей во Львовской области под угрозой оказались несколько сел. В Старосамборском районе из берегов может выйти река Стрвяж. Есть угроза прорыва дамбы.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, уровень воды в притоке Днестра может повыситься на 2,5−3,5 метра (в сравнении с 3 июля). К вечеру 5 июля паводковая волна может достигнуть жилых домов и хозпостроек в селах Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы. В воде могут оказаться огороды в пойме реки.

Напомним, ранее на Львовщине вышла из берегов река Катынка в Старосамборском районе. Пострадали три села и более 200 домов.

А в Кабмине объявили, сколько получат жители пострадавших районов за затопленные дома.

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