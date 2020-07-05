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Зачем в Третьем рейхе создали картотеку ведьм и что с ней произошло после смерти Гитлера

Десятки лет среди любителей оккультизма и прочей мистики большой популярностью пользуется история о том, что высшее руководство нацистской Германии обладало некими секретами, которые наделяли его представителей сверхсилой. При этом сторонники этой теории непременно упоминают некую секретную картотеку, содержащую подробные сведения о миллионах ведьм, сожженных в Германии в Средние века и на начальном этапе новой истории. Эта картотека якобы бесследно исчезла весной 1945 года, в последние недели существования Третьего рейха.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали подлинную историю последних дней жизни и смерти Генриха Гиммлера, одного из руководителей Третьего рейха, который, как выясняется, был главным инициатором изучения охоты на ведьм в Германии.

Немецкий журнал Focus опубликовал большую статью, посвященную необычному интересу Гиммлера к вопросу преследования ведьм. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод данной публикации.

«У Генриха Гиммлера было много странностей. В том числе его одержимость ведьмами. Например, подчиненные руководителя СС годами собирали информацию о предполагаемых ведьмах, составляя специальную картотеку. Гиммлер преследовал две идеологические цели: формирование Германского культа и разжигание ненависти к евреям.

Когда в 1935 году, спустя два года после того, как к власти пришел Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер укрепил собственную власть, став главой СС, он наконец смог сконцентрироваться на вещах, к которым он уже давно испытывал личный интерес.

Человек, который безжалостно и жестоко действовал в отношении противников нацизма и стал в итоге создателем концентрационных лагерей и лагерей смерти, интересовался тем, что даже другие лидеры нацистов, включая Адольфа Гитлера, считало довольно странным. Это относилось и к увлеченности Гиммлера ведьмами.

В сожжении ведьм в Средневековье и в начале новой истории он видел не меньше, чем тайный заговор против мнимой «старогерманской культуры». Ведь ведьмы, считал Гиммлер, были частью Германского духа, который он хотел связать с деятельностью и идеологией СС.

В преследовании и сожжении ведьм он обвинял организацию и часть населения, с которыми собирался жестко бороться: католическую церковь и евреев.

Германских женщин сжигали на кострах как ведьм по лживым обвинениям заговорщиков-евреев? Да, именно этот тезис Гиммлер стремился доказать. Из него следовало, что евреи издавна плели заговоры против народа Германии. И это полностью совпадало с идеологией нацистов.

На самом деле, обвинение в том, что евреи были каким-либо образом связаны с охотой на ведьм, с исторической точки зрения, просто абсурдно. Что касается католической церкви, то она несет лишь частичную ответственность за это.

В средние века и в начале новой истории ведьм казнили чаще всего потому, что у их преследователей были на это собственные личные мотивы. Очень часто речь шла о личной неприязни, семейных спорах или просто деньгах. Во многих случаях Папа Римский и император пытались, причем безуспешно, остановить охоту.

Когда в преследовании оказывались замешаны представители церкви, это были в основном местные священники и проповедники. Утверждения, что тогда миллионы женщин в Германии были сожжены как ведьмы, сильно преувеличены. Куда реалистичнее звучат данные о 50−60 тысячах подобных казней, что, конечно, тоже свидетельствует о многочисленных страданиях невинных женщин.

Но не это интересовало Гиммлера. Жертвы его не волновали. Он продвигал Германский культ и видел в истории с преследованиями ведьм возможность обвинить в этом евреев. Чем больше вины он мог возложить наевреев, тем легче было объяснить причины их дискриминации, массового уничтожения, убийств.

Преступления в отношении женщин, совершенные в далеком прошлом, он хотел использовать с тем, чтобы оправдать свои собственные преступления против евреев в настоящем. Но другие лидеры нацистов, которые безусловно не пытались защитить евреев, смеялись над ним либо за его спиной, либо, как Герман Геринг, делали это открыто, подчеркивая странные убеждения «агронома Гиммлера» (Генрих Гиммлер 1919—1922 годах обучался агрономии в сельскохозяйственном отделении Высшего технического училища при Мюнхенском университете. — Ред.).

К тому же Гиммлер зациклился на истории, которую часто рассказывал его двоюродный брат Вильгельм Август Патин. Он был оберштурмбанфюрером СС и настоятелем Мюнхенской главной церкви и утверждал, что ведьма была даже в собственной семье Гиммлера. Впрочем, подлинность этой семейной саги никогда не была доказана.

Во время исследований по истории преследования ведьм, которые он инициировал, всплыло имя некой Маргарет Гимблер. В 1629 году ее сожгли как ведьму в Мергентхайме. Но действительно ли она состояла в родственных отношениях с семьей Гиммлер, выяснить было невозможно.

Патин принимал участие на начальном этапе в работе группы, которую летом 1935 года рейхсфюрер СС наконец смог создать для изучения преследования ведьм. Под руководством штурмбанфюрера СС Роберта Левина, молодого, только что получившего докторскую степень историка, он собрал команду из 14 сотрудников. Левин, чьей задачей стал поиск доказательств вины евреев в преследовании ведьм, не видел проблемы в том, что незадолго до этого он писал докторскую диссертацию у профессора-еврея, который в том же году был вынужден покинуть Германию, потому что у него не было арийских корней.

Члены группы выдавали себя за студентов, потому что Гиммлер опасался насмешек со стороны Гитлера, Геринга и других руководящих нацистских функционеров. Поэтому проект получил кодовое название «Зондеркоманда H». С буквы «H» начинается слово «Hexe» — ведьма по-немецки.

Усилия группы были огромны. 14 скромных работников изучали материалы более чем в 260 архивах и библиотеках. Они просматривали все возможные документы и книги.

Каждый раз, когда они находили свидетельства о женщине, которую сожгли как ведьму, они составляли о ней карточку. Каждая из карточек включала в себя 37 пунктов, которые должны были заполнить члены группы.

Это были личные данные, такие как имя и адрес жертвы, а также информацию об аресте, суде, признании вины и, наконец, приговоре и казни. Высказывания свидетелей там не указывались. Это неудивительно, ведь если бы они фиксировались, стало бы ясно, что евреи и католическая церковь вовсе не играли ведущую роль в преследовании ведьм. Это, конечно, было не в интересах Гиммлера.

Таким образом, к началу 1944 года была сформирована «картотека ведьм», которая включала в себя 3 621 досье и 33 тысячи 846 карточек. Около 500 досье относятся к женщинам, которые не были немками. В них речь шла даже о женщинах из Мексики и Индии.

Поскольку Гиммлер хотел пропагандировать среди населения справедливость преследования евреев и католической церкви с помощью исследований охоты на ведьм, он настаивал на том, чтобы «открытия», сделанные членами «Зондеркоманды H», оформлялись в популярной форме — в виде коротких рассказов объемом от 60 до 100 страниц, не более, чтобы их можно было быстро и легко прочитать. Левин же хотел оформить все, как масштабное историческое исследование.

Ка бы там ни было, ни один из таких рассказов, ни большой научный труд так и не были не то, что опубликованы, но даже не написаны. Работа продвигалась крайне медленно, весь проект был слишком трудоемким, а число участников исследования небольшим. К тому же члены «Зондеркоманды H» не был достаточно подготовлены к такойработе.

Левин надеялся, что это исследование ляжет в основу его диссертации, но собранные им материалы были отвергнуты в 1944 году комитетом Мюнхенского университета.

Это говорит о многом, поскольку входившие в состав комитета профессоры тщательно отбирались и прекрасно понимали, чего от них ждут. Но результаты исследования, представленные Левиным были настолько слабы, что они не смогли переступить через свои принципы настоящих ученых-историков.

В январе 1944 года работа «Зондеркоманды H» была остановлена из-за ситуации на фронте. А в последние недели перед капитуляцией Германии картотека ведьм вместе с другими документами Главного управления имперской безопасности была отправлена в замок Шлирзе в Силезии недалеко от Познани.

Там она была обнаружена в феврале 1945 года, когда Красная армия вошла в город. Для советских военная была загадкой. В результате она на десятилетия исчезла в архиве Познаньского воеводства и лишь в 80-е была обнаружена немецким историком, занимавшимся темой преследования ведьм.

Для сегодняшней науки эта картотека имеет весьма ограниченную ценность, так как она составлена с ошибками и не содержит важных данных о мотивах преследований. Кроме того, она во многом опирается на архивные данные, которые были уничтожены в конце Второй мировой войны. Проверить достоверность картотеки не представляется возможным. Однако она все же доказывает, какими бредовыми идеями был одержим один из самых ужасных преступников Третьего рейха Генрих Гиммлер".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Armin Fuhrer / Focus)

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