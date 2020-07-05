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Происшествия

Пожар в Новой Каховке: в полиции рассказали о виновнике происшествия

19:32 5 июля 2020
пожар

В Новой Каховке Херсонской области ликвидировали масштабный пожар в жилом доме. На то, чтобы справиться с пламенем, пожарным понадобилось около четырех часов.

Пожар возник в квартире на пятом этаже, а оттуда распространился на крышу. Выгорели две тысячи квадратных метров крыши: не осталось секций дома, не задетых огнем.

Полиция сообщила, что задержала хозяина квартиры, с которой начался пожар. Выяснилось, что масштабное ЧП могло случиться из-за окурка.

Пообщавшись с предполагаемым виновником пожара, полиция составила приблизительную картину случившегося. 38-летний мужчина был склонен к злоупотреблению алкоголем. День 5 июля тоже не обошелся без возлияний, а потом мужчина решил покурить на диване и заснул. На запах дыма сбежались соседи. Они выбили дверь, и помогли мужчине выбраться из горящей квартиры. К тому моменту огонь уже перекинулся на крышу многоэтажки, жильцам пришлось вызывать пожарных.

Напомним, жертв и пострадавших на пожаре не было. Все жильцы либо сами покинули дом, либо были эвакуированы. На месте работают эксперты.

Фото Украина 24/7/Telegram

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