В Минздраве развенчали миф о передаче коронавируса через обувь

Здоровье и медицина

Минздрав развенчал миф о том, что возбудители коронавирусной инфекции COVID-19 могут попадать в дом вместе с грязной уличной обувью. Последние рекомендации от Всемирной организации здравоохранения говорят, что в период эпидемии коронавируса нет нужды в каком-либо дополнительном обеззараживании туфель или кроссовок.

«Вероятность попадания COVID-19 на обувь и заражения таким образом людей крайне мала», — говорят в ВОЗ. «Обувь не контактирует с дыхательными путями, сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении», — добавляют в Минздраве.

Врачи считают, что в период пандемии достаточно соблюдать обычные санитарные меры: оставлять обувь у входа в жилье, там же обувать домашние тапки, не пускать маленьких детей ползать и играться там, где стоит уличная обувь. Это будет полезно для профилактики других инфекций, помимо COVID-19. «Такие меры помогут предотвратить контакт с грязью или отходами, которые могут попасть на подошву обуви», — объясняют в ВОЗ.

Напомним, ранее врачи подтвердили, что от коронавируса не защитят воздухоочистители, а дезинфицировать вещи можно лишь стиркой — микроволновки для этой цели бесполезны. Жаркий климат также особо не спасает от распространения вируса.

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter