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Мир

В Китае объявили третий уровень опасности из-за пациента с подозрением на бубонную чуму

23:12 5 июля 2020
доктор

В городе Баян-Нур на севере Китая (автономный регион Внутренняя Монголия) объявлен третий уровень опасности. В городе выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму. Есть опасность дальнейшего распространения смертельно опасного заболевания.

В больницу пациент с подозрительными симптомами попал 4 июля. 5 июля в городе были вынуждены обратиться к населению. Жителей просят сообщать о любых подозрительных симптомах. Также призывают информировать при выявлении в городе мертвых грызунов, особенно сурков. Период повышенной опасности объявлен до конца 2020 года, сообщает wionews.com.

Ранее в июле два случая заболевания бубонной чумой выявлены в Монголии. 27-летний мужчина и его 17-летний брат употребляли в пищу мясо сурка. Проверены 146 лиц, контактировавших с братьями. До этого в провинции Баян-Улгий в Монголии от бубонной чумы умерла супружеская пара.

Бубонная чума — смертельно опасное бактериальное заболевание. Передается паразитами, живущими на диких грызунах, в том числе сурках. При отсутствии лечения в течение суток возможен летальный исход.

В последние годы случаи бубонной чумы регистрировались на Мадагаскаре, в Киргизстане. В 2002 году двоих пациентов с опасным диагнозом выявили в США.

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