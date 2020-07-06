Общество и люди

Белый налет или покраснение: австралийские медики рассказали, как выявить болезни по состоянию языка

Методика диагностики болезней по состоянию языка известна очень давно; особенно широко ею пользовались в Китае.

В наши дни прибегнуть к такому методу решили в Австралии, пишет Daily Mail.

По мнению медиков этой страны, состояние языка действительно позволяет выявлять серьезные заболевания организма.

«Некоторые болезни можно определить, всего лишь внимательно посмотрев на язык», — констатируют специалисты.

О болезнях, по их словам, могут сигналить белый налет или явление «клубничного языка».

Прежде всего, врачи рекомендуют обращать внимание на появление белого налета на языке. Он может быть следствием плохой гигиены полости рта, возникать из-за курения и пристрастия к алкогольным напиткам, но иногда его причиной становятся патологические процессы в ротовой полости.

Если белый налет на языке держится до двух недель, уверены медики, нужно немедленно показаться специалистам. Подобный симптом может указывать на грибок или лейкоплакию — болезни, затрагивающей слизистые оболочки ротовой полости.

Также, говоря о выявлении болезней по состоянию языка, эксперты выделили его «клубничный» вид — выраженный красный цвет, яркие рецепторы. Такое изменение с языком возникает при аллергической реакции или дефиците фолиевой кислоты в организме. Если, помимо этого, воспаляется горло, следует заподозрить фарингит или скарлатину.

Еще одна перемена в состоянии языка — появление бугорков. Медики заявили, что они могут указывать на наличие герпеса.

Помимо того, язык может набухнуть, потерять чувствительность. Такое его состояние зачастую является следствием влияния определенных напитков, пищи. Однако если оно сохраняется длительное время, надо идти к врачу и обследоваться, чтобы исключить серьезную болезнь.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что даже признанные медиками способы диагностики могут давать сбои в почти трети случаев, поэтому их нужно делать повторно.

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