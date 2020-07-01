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Украина

Дает ложный результат: инфекционист Голубовская рассказала, как часто ошибается ПЦР-диагностика

1:55 1 июля 2020
Голубовская Ольга

Доктор-инфекционист Ольга Голубовская, первой заявившая о том, что официальная статистика может «утаивать» реальное количество инфицированных коронавирусом в Украине, уверена, что ПЦР-тест на COVID-19 в 20−30% случаев дает ложноотрицательный результат. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK.

«ПЦР-диагностика в 20 и даже 30% может давать ложноотрицательный результат, понимаете. Вы помните, когда, по-моему, это был конец января, начало февраля, когда китайцы озвучивали одну цифру, и вдруг, на следующий день, в двадцать раз больше озвучили цифру. Все упали в обморок», — сказала Ольга Голубовская.

По ее словам, рост количества заболевших произошел потому, что они расширили тестирование — обнаружили антитела, и в том числе — за счет постановки клинического диагноза.

«У нас, когда начали поступать, в том числе, из Лавры, из других очагов, и явно было видно, что человек из очага с типичными изменениями классическими в легких — с постоянно отрицательным ПЦР… И мы тогда, еще 28 марта, тоже прописали возможность постановки врачами клинико-эпидемиологического диагноза, без ПЦР подтверждения», — добавила Ольга Голубовская.

Она отметила, что не все регионы подают это в статистику, потому что смотрят на отрицательный результат и переводят больных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ольга Голубовская уверена в том, что в некоторых районах Украины в клиниках сейчас ситуация хуже, чем была в марте, и там наблюдается такой же коллапс из-за COVID-19, как в свое время в Италии. По ее словам, в Украине давным-давно наблюдается заболеваемости, но она не фиксируется в официальных отчетах, так как запаздывает тестирование.

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