Запретят въезд приспешникам Путина: Британия введет персональные санкции против граждан РФ

Мир

Наряду с Государственным департаментом США на ситуацию с нарушением прав человека в Российской Федерации решило указать и правительство Великобритании: с этой целью власти страны вводят персональные санкции против граждан России и Саудовской Аравии за нарушение прав человека.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что некоторым россиянам будет запрещено въезжать на территорию Британии. Также будут заморожены их счета в британских банках.

Имена граждан, в отношении которых будут применены санкции, объявят в понедельник, 6 июля.

Предполагается, что санкции будут введены в отношении к причастным к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году.

Также в санкционный список будут внесены некоторые граждане Саудовской Аравии, которые причастны к убийству саудовского журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги.

«При помощи этого законодательного акта Великобритания получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики», — заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Кроме этого он отметил, что в этом году санкции могут быть расширены на подозреваемых в коррупции, притеснении журналистов и оскорблении на религиозной почве.

Напомним, что «Акт Магнитского» был принят в США в 2012 году. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в российском следственном изоляторе Магнитского и вводил для них запрет на въезд в США и финансовые санкции. Сейчас в «список Магнитского» включают ответственных за нарушения прав человека в целом. Аналогичные, или схожие правовые акты, были приняты в Великобритании, Канаде, Эстонии, Латвии, Литве и других странах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что РФ грубо нарушает права человека не только на своей территории, но и в захваченных ею странах. Так, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, в котором четко задокументированы новые нарушения Россией международного гуманитарного.

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