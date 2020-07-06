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Запретят въезд приспешникам Путина: Британия введет персональные санкции против граждан РФ
Наряду с Государственным департаментом США на ситуацию с нарушением прав человека в Российской Федерации решило указать и правительство Великобритании: с этой целью власти страны вводят персональные санкции против граждан России и Саудовской Аравии за нарушение прав человека.
Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что некоторым россиянам будет запрещено въезжать на территорию Британии. Также будут заморожены их счета в британских банках.
Имена граждан, в отношении которых будут применены санкции, объявят в понедельник, 6 июля.
Предполагается, что санкции будут введены в отношении к причастным к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году.
Также в санкционный список будут внесены некоторые граждане Саудовской Аравии, которые причастны к убийству саудовского журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги.
«При помощи этого законодательного акта Великобритания получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики», — заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.
Кроме этого он отметил, что в этом году санкции могут быть расширены на подозреваемых в коррупции, притеснении журналистов и оскорблении на религиозной почве.
Напомним, что «Акт Магнитского» был принят в США в 2012 году. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в российском следственном изоляторе Магнитского и вводил для них запрет на въезд в США и финансовые санкции. Сейчас в «список Магнитского» включают ответственных за нарушения прав человека в целом. Аналогичные, или схожие правовые акты, были приняты в Великобритании, Канаде, Эстонии, Латвии, Литве и других странах.
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