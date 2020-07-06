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При одном условии: в СНБО поставили точку в вопросе подачи воды в Крым
Возобновить поставки воды в страдающий от засухи Крым Украина может, но сначала должна состояться деоккупация. Пока же подача воды на оккупированный полуостров не обсуждается. С таким заявлением выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Возобновление водоснабжения возможно только после восстановления Украины в международно признанных границах», — подчеркнул Данилов в интервью «Украинской правде».
Секретарь СНБО считает теоретически возможным сценарий с уходом агрессора с оккупированных территорий. «В истории было много примеров, когда та или иная страна, как захватчик, забирала чужое, но потом возвращала», — объясняет он.
По словам Данилова, при Совете нацбезопасности есть группа по Крыму, и она занимается стратегией деоккупации полуострова. Пока что на заседании СНБО вопрос поставок воды не поднимался.
Напомним, ранее известный журналист и блогер Айдер Муждабаев в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение, что муссированием темы с подачей воды в Крым Россия готовит оправдание своей будущей атаке на Херсонскую область. О возможном новом витке российской агрессии Украину предупреждали и другие эксперты.
Фото in24.org175
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