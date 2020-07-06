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Украина

Донбасс превратился в помойку и ненавидит Россию: террорист Гиркин сделал откровенное признание

9:20 6 июля 2020
гиркин

Один из бывших главарей боевиков «ДНР» Игорь Гиркин признает, что после оккупации Донбасс превратился в помойку, а жители оккупированного региона ненавидят Россию. Террорист откровенно высказался по поводу творящегося на Донбассе в интервью российскому видеоблогеру Андрею Караулову.

«Дикое разчарование. Большинство тех, кто ждал Россию, думают: когда же это все уже кончится… Устроили ужас без конца, бесконечную бойню», — заявляет Гиркин.

«На Донбассе люди сейчас живут хуже, чем в России, и хуже, чем в Украине. Вместо витрины „русского мира“ возникла помойка. Там можно только спиться… Власти российские многие ненавидят по-настоящему», — признает бывший главарь боевиков.

Гиркин предпочел обойти тему о своей собственной роли в превращении Донбасса в место бойни. Но в сети комментаторы не упустили этот момент.

Напомним, в Украине гражданин России Гиркин объявлен в розыск и заочно подозревается в нарушении законов войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Это дело касается событий апреля 2014 года, похищения, пыток и убийств украинских патриотов в Донецкой области.

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