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Происшествия

В Мукачево из РПГ обстреляли оздоровительный комплекс: момент попал на видео

9:42 6 июля 2020
Взрыв в Мукачево

В ночь на понедельник, 6 июля, в Мукачево (Закарпатская область) из гранатомета обстреляли территорию оздоровительного комплекса. Ранее в городе задержали стрелявших по местному криминальному авторитету.

Как сообщают в ГУНП в Закарпатской области, ЧП в Мукачево произошло около половины четверного ночи. «Повреждена металлическая конструкция бассейна и крыша беседки. Событие квалифицированы по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва», — сообщают в областной полиции.

Тем временем издание «Мукачево.нет» публикует видео с места ЧП. По данным журналистов, были повреждены до десятка стеклянных панелей здания комплекса и беседки, на крыше одной из которых застрял неразорвавшийся снаряд от РПГ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ужгороде задержали местного жителя, который вымогал деньги у перевозчика из Черновицкой области, угрожая ему оружием. Мужчина обстрелял микроавтобус, в котором находились пассажиры.


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