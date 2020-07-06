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Иноземцев объяснил, почему России стоит вернуть Украине Крым и Донбасс
России придется вернуть Украине и Крым, и Донбасс. Без этого Москве не наладить взаимодействие с Западом и не избавиться от статуса спонсора терроризма. Такое мнение высказал экономист Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев, комментируя будущее оккупированных регионов.
«Пока это не будет возвращено, пока эта проблема не будет улажена, никаких серьезных взаимодействий, серьезной интеграции России и Запада на сегодняшний день не предвидится», — заявил эксперт в интервью «ГОРДОН».
Что касается практической стороны деоккупации, то Иноземцев видит несколько вариантов, но в случае с Донбассом компромиссов быть не может. «По поводу Донбасса… Это террористические группировки, которые поддерживаются Россией. Это делает Россию страной — спонсором терроризма. Эти войска оттуда должны быть выведены, суверенитет Украины восстановлен, должны быть выпущены репарации, осуждены преступники, которые участвовали в этом процессе», — убежден он.
Что касается Крыма, то эксперт настаивает, что полуостров аналогично должен быть возвращен Украине, но для этого процесса нужно будет установить временные рамки: «Моя позиция заключается в том, что Крым нужно вернуть. Но я не уверен в том, что это можно сделать сразу… Разные российские политики предлагают — и оппозиционеры — разные варианты».
Напомним, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор видит признаки, что у властей РФ есть желание покинуть оккупированные территории Донбасса и Крыма.
Фото 5.ua183
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