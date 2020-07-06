Злата Огневич прокомментировала роман с известным политиком (видео)

Шоу-бизнес

Певица Злата Огневич, которая в новом клипе «Гола правда» полностью раздела своего партнера, прокомментировала слухи о романе с известным политиком. Артистке приписывали отношения с одним из бывших глав Администрации президента, еще когда она была депутатом парламента от «Радикальной партии». Раскрыть правду об отношениях Огневич пыталась ведущая «Светской жизни» Катя Осадчая. Она прямо сказала, что вместе с влиятельным возлюбленным певица якобы летала чартерным рейсом за границу. Однако артистка уклончиво ответила на вопрос.

«Если я летала в Америку, это же не значит, что у меня роман с Бараком Обамой. Думайте, что хотите», — сказала Огневич и добавила, что, если бы у нее действительно были отношения с богатым и влиятельным покровителем, то она имела бы больше материальных благ.

«Если бы у меня был такой мужчина либо связи с политикой, я бы имела, наверное, сейчас дом за Киевом, о котором я давно мечтаю, какое-то крутое авто. У меня обычная машина, у меня однокомнатная квартира, которую мы приобрели с родителями. Поэтому вся моя декларация, как на ладонях», — сказала Злата.

Ранее певица рассказывала о романе с молодым человеком, но их отношения не сложились, однако имя возлюбленного не называла. Позже Злата Огневич объявила о расставании.

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