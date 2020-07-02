Злата Огневич в соблазнительном топе станцевала перед голым связанным мужчиной (видео)

Гламур

Популярная певица Злата Огневич, откровенно рассказавшая о своих комплексах, порадовала поклонников новой работой. Она выпустила смелый клип «Гола правда». Это финальный эпизод трилогии «Історії мого кохання».

Работа получилась довольно неожиданной для Златы. В видео она предстала раскрепощенной героиней без комплексов. Специально ради нового клипа Злата научилась водить автомобиль, а чтобы быть в идеальной форме, певица сидела на жесткой диете.

«Ради съемок клипа мне пришлось научиться водить авто. Поскольку в автошколе я не училась, ездила с водителем по ночному Киеву, потихоньку привыкала к автомобилю. Поэтому все кадры, которые вы увидите в клипе за рулем — это все я, никаких каскадеров мы не приобщали. Во время съемок даже произошла довольно аварийная ситуация, в одном кадре я чуть не разбила свой автомобиль», — рассказала Злата Огневич.

По сюжету, художница похищает парня и рисует его психологический портрет. Парень совсем против такой игры, он легко относится к жизни и приключением, отношениям.

«Похитила на стоянке и привезла домой, делала с ним все, что мне заблагорассудится, а потом наигралась этим парнем, как он когда-то наигрался мной, и отпустила. Это такая комедийная история, думаю многие девушки увидят в этом клипе себя и, возможно, кто-то даже решит похитить парня, чтобы показать ему, какой может быть жизнь», — рассказала певица.

Напомним, свой клип «Крила» представила Светлана Тарабарова.

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