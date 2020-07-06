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Украина

Украинцы могут изменить избирательный адрес онлайн: как это сделать

12:53 6 июля 2020
Выборы

Граждане Украины могут проголосовать на местных выборах по новому избирательному адресу — для этого необходимо до 9 сентября изменить данные онлайн. Ранее стало известно, за какого политика будут голосовать избиратели, разочаровавшиеся в Зеленском.

Как сообщает в своем Facebook Минцифры, ЦИК запустила е-сервис на странице Госреестра избирателей.

Для изменения места голосования необходимо подать заявление через личный кабинет избирателя, затем подгрузить один из указанных документов, в число которых входят справка ВПЛ, договор аренды жилья и др.

Процедуру необходимо выполнить до 9 сентября 2020 года. При этом указанный новый адрес не подлежит повторному изменению в течение следующих 6 месяцев.

Ранее эксперт объяснил, почему рейтинг Зеленского может обрушиться всего за один день.

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