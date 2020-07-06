Происшествия

Солдат-срочник покончил с собой: первые подробности ЧП в Житомире

Вечером в воскресенье, 5 июля, в Житомире на территории, где дислоцируется 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, нашли повешенного военнослужащего срочной службы. Ранее сообщалось о покончившем с собой военнослужащем, который застрелился в Донецкой области на блокпосту Святогорск-Букино.

Как сообщают в 95-й бригаде, об отсутствии бойца (2001 года рождения) стало известно во время вечерней проверки. Его начали искать и обнаружили на отчужденной территории повешенным.

«По предварительной информации, срочник покончил с собой из-за неразделенной любви. Продолжаются следственные действия. Командование воинской части выражает соболезнования родным и близким трагически погибшего военнослужащего», — говорится в сообщении, размещенном на страничке бригады в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на территории воинской части обнаружили тело погибшего военнослужащего с огнестрельным ранением головы.



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