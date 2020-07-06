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Шоу-бизнес

Хотели убить: сын Бари Алибасова заявил о покушении на него (видео)

14:06 6 июля 2020
Бари Алибасов

Продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, которого после пропажи обнаружили в психиатрической клинике, хотели убить. Об этом заявил его сын на своей странице в Instagram. Алибасов-младший утверждает, что продюсера хотели отравить алкоголем. Как это произошло, он не уточнил.

«Моего отца хотели убить. 4 июня я нашел его при смерти и срочно отвез в клинику доктора Исаева, которая известна успешной реабилитацией людей с алкогольной зависимостью. Вся страна начала бы говорить, что он много пьет и совершает какие-то ошибки, но это не так. Позже в больнице доктора Брюна, главного нарколога Минздрава, было проведено внутреннее расследование, которое показало, что его хотели убить», — заявил Алибасов-младший.

По его словам, сейчас продюсер находится в больнице. Отравление «Кротом» и алкогольная интоксикация сказались на работе головного мозга и психическом состоянии Алибасова.

Сын Алибасова намерен обратиться с заявлением в полицию по поводу покушения на его отца.

«По факту попытки отравления будет возбуждено уголовное дело и виновные понесут наказание. Я подозреваю в этом экс-помощника отца Андрея Назарова, бывшего участника группы „Интеграл“ Валерия Юрина и Ольгу Шукшину», — заявил Бари.

Напомним, недавно жена Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что он обманом завладел ее квартирой в Новой Москве. Продюсер ответил, что спас недвижимость от алчных детей актрисы, но возвращать жилье отказался.

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