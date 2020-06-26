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Гламур

Пропавшего Бари Алибасова обнаружили в психушке

16:42 26 июня 2020
Бари Алибасов

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, которого его жена Лидия Федосеева-Шукшина обвинила в обмане с квартирой, проходит лечение в психиатрической клинике. Об этом сообщает Пятый канал, ссылаясь на свои источники.

О Бари Каримовиче ничего не было слышно с 6 июня. Российские СМИ пишут, что сын Алибасова отправил его в одну из московских клиник, но там звездный пациент повел себя неадекватно, не помнил недавние события, у него развился амнестический синдром. Причиной тому могло стать употребление препаратов и алкоголя. Было принято решение отправить продюсера в специализированное заведение.

Сын Алибасова и раньше говорил о том, что отец мог несколько раз звонить ему в течение часа и не помнить об этом. Пока Алибасов-младший госпитализацию отца не комментировал.

Ранее у продюсера группы «На-На» были заметны проблемы с психикой после отравления жидкостью для чистки труб. Телеведущий Андрей Малахов застал Алибасова дома в плачевном состоянии, продюсер не понимал, о чем говорит.

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