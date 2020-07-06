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Машина «всмятку»: в Луцке полицейское авто врезалось в электроопору (фото)
В понедельник, 6 июля, в Луцке произошло ДТП с авто патрульной полиции — правоохранителей госпитализировали. За день до этого жуткая аварии произошла в Закарпатье — легковушка раздавила мотоциклиста.
Как сообщается на странице «Вартові еспресо» в Facebook, служебный автомобиль патрульной полиции Mitsubishi Outlender совершил наезд на электроопору. В момент аварии в машине находились двое правоохранителей — обоих госпитализировали.
По предварительным данным, один из пострадавших получил очень сложные повреждения. У него черепно-мозговая травма, а также кровоизлияние в брюшную полость и перелом костей таза. Полицейский находится в крайне тяжелом состоянии. Информация о состоянии второго пострадавшего пока отсутствует.
Ранее сообщалось, что в ДТП возле популярного курорта Кирилловка пострадало много детей.
Фото: «Вартові еспресо»48
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