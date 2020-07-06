В Закарпатье пьяный водитель раздавил мотоциклиста с пассажиром

Происшествия

Смертельный наезд произошел в Закарпатье в воскресенье, 5 июля. Приблизительно в 22:45 в селе Ильница Иршавского района находившийся за рулем автомобиля ВАЗ -2105 18-летний парень выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с мотоциклом Kawasaki. Напомним, 3 июля в Киеве насмерть разбился байкер, а под Херсоном в тот же день погибли трое сельчан — они ехали на мотоцикле с самодельной коляской в виде доски, который, выскочив на встречную полосу, врезался в автомобиль.

В результате ДТП в Закарпатье водитель и пассажир мотоцикла (16-летний и 20-летний жители села Осий) получили травмы, не совместимые с жизнью, и погибли на месте.

Водителя автомобиля освидетельствовали медики, как оказалось, он был пьян, сообщает ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.

В настоящий момент нарушитель помещен в СИЗО. По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство, назначены экспертизы, ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Рада отказалась вводить уголовную ответственность для пьяных водителей. МВД и Национальная полиция выступают за введение административного ареста на срок до 15 суток в качестве наказания за повторное (в течение года) управление авто в нетрезвом виде.



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