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Бермуды и паллаццо: названы самые модные брюки лета
Стилист Ильяс Сахтара рассазал о трендах сезона
По мнению стилистов, лето — идеальное время для брюк всевозможных фасонов. Какой именно выбрать, чтобы он хорошо подходил под фигуру и отвечал модным трендам, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказал известный стилист, ведущий проекта «Місія:краса» (канал «Украина») Ильяс Сахтара.
— Этим летом в почете по-прежнему кюлоты — расклешенные брюки по щиколотку — в разных объемах, — говорит Ильяс. — Смело надевайте «бермуды» и шорты. Помните лишь, что слишком короткие шорты смотрятся вульгарно и подходят лишь для прогулок по пляжу. Если говорить о брюках, то сейчас самое время для шелковых «палаццо» — с широкими штанинами, которые прекрасно подходят для жаркого лета. Можно выбрать и плиссированную модель различной ширины. Кстати, вновь вошел в моду клеш. Но не «дикий», не в стиле хиппи, а лишь чуть расширенный к низу.
— Какой должна быть талия на брюках?
— Пока удерживает свои позиции высокая талия. Слава Богу, она еще не спустилась до «безобразия» девяностых годов. Но, все может быть, поскольку, мода, как мы знаем, циклична.
— Актуальны ли летом джинсы?
— Думаю, мода на джинсы никогда не пройдет. Самый горячий тренд лета — порезанные джинсы — не путайте с рваными. Конечно, на пике популярности укороченные джинсы. Впрочем, как и обычные брюки, которые тоже могут доходить длиной лишь до голени. Продолжает оставаться актуальным милитари-стиль и брюки «карго» с многочисленными карманами.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Ильяс Сахтара рассказывал о самых модных платьях летнего сезона.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!