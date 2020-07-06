Бермуды и паллаццо: названы самые модные брюки лета

Стиль жизни

Стилист Ильяс Сахтара рассазал о трендах сезона

По мнению стилистов, лето — идеальное время для брюк всевозможных фасонов. Какой именно выбрать, чтобы он хорошо подходил под фигуру и отвечал модным трендам, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказал известный стилист, ведущий проекта «Місія:краса» (канал «Украина») Ильяс Сахтара.

— Этим летом в почете по-прежнему кюлоты — расклешенные брюки по щиколотку — в разных объемах, — говорит Ильяс. — Смело надевайте «бермуды» и шорты. Помните лишь, что слишком короткие шорты смотрятся вульгарно и подходят лишь для прогулок по пляжу. Если говорить о брюках, то сейчас самое время для шелковых «палаццо» — с широкими штанинами, которые прекрасно подходят для жаркого лета. Можно выбрать и плиссированную модель различной ширины. Кстати, вновь вошел в моду клеш. Но не «дикий», не в стиле хиппи, а лишь чуть расширенный к низу.

— Какой должна быть талия на брюках?

— Пока удерживает свои позиции высокая талия. Слава Богу, она еще не спустилась до «безобразия» девяностых годов. Но, все может быть, поскольку, мода, как мы знаем, циклична.

— Актуальны ли летом джинсы?

— Думаю, мода на джинсы никогда не пройдет. Самый горячий тренд лета — порезанные джинсы — не путайте с рваными. Конечно, на пике популярности укороченные джинсы. Впрочем, как и обычные брюки, которые тоже могут доходить длиной лишь до голени. Продолжает оставаться актуальным милитари-стиль и брюки «карго» с многочисленными карманами.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Ильяс Сахтара рассказывал о самых модных платьях летнего сезона.

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