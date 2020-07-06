Горе-воровка потеряла документы на месте преступления в Киеве

Происшествия

В Шевченковском районе столицы женщина украла в магазине товар и, убегая от увидевшего это администратора, потеряла свои документы. Ранее в Харькове задержали воровок, выносивших деньги и ценности из квартир пожилых людей.

Как сообщают в Патрульной полиции Киева, инцидент произошел в магазине на улице Тургеневской — о нем по телефону «102» полицейским сообщила администратор, пытавшаяся самостоятельно задержать женщину, укравшую товар на сумму более трех тысяч гривен.

Полицейские, прибывшие на место ЧП, ознакомились с записями камеры видеонаблюдения и установили место нахождения женщины, вероятно, причастной к инциденту.

«Общаясь с патрульными, вероятная правонарушительница утверждала, что у нее похитили документы, и что она не имеет никакого отношения к событиям в магазине. И только после того, как полицейские сообщили ей о записях камеры видеонаблюдения, перестала отрицать свою причастность и попыталась выпрыгнуть в окно», — говорится в сообщении.

После неудачной попытки побега 25-летняя женщина начала вести себя агрессивно. Ее задержали и доставили в Шевченковское управление полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», камеры виденаблюдения зафиксировали, как воровки в течение нескольких минут ограбили двоих посетителей аптеки в Киеве.

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