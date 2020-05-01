26.94 / 27.16 29.08 / 29.55
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Заговаривают стариков: в сети показали орудующих в Харькове наглых воровок

15:35 1 мая 2020 146
Заговаривают стариков: в сети показали орудующих в Харькове наглых воровок
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Харькове активисты пресекли воровской «промысел» двух женщин ромской национальности. Напомним, ранее в Николаеве мошенница обворовала пенсионерку на 3 тысячи долларов, представившись «карантинным» волонтером.

После их задержания стало известно, что злоумышленницы, одетые в медицинские маски, не впервые проникали в квартиры к пожилым людям и воровали деньги и украшения.

Причем «работали» воровки в одном районе — Новобаварском. Пока одна из них заговаривала пенсионера на кухне, другие выносили из комнат ценные вещи.

Отметим, ранее в полиции дали советы, как можно избежать подобных инцидентов со своими родными и близкими.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Нина Кирсо

В России обвинили Порошенко и Зеленского в смерти Нины Кирсо

Врачи скорой помощи устроили протест в Ивано-Франковске: что произошло (фото, видео)

Врачи скорой помощи устроили протест в Ивано-Франковске: что произошло (фото, видео)

В Запорожье

Заставили извиниться и облиться зеленкой: в Запорожье подростков наказали за сорванный флаг (видео)

Поезд из России в Крым

Воруют все, что не приколочено: в сети рассказали о туристах, которые ездят в Крым из России

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер