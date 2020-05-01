Происшествия

Заговаривают стариков: в сети показали орудующих в Харькове наглых воровок

В Харькове активисты пресекли воровской «промысел» двух женщин ромской национальности. Напомним, ранее в Николаеве мошенница обворовала пенсионерку на 3 тысячи долларов, представившись «карантинным» волонтером.

После их задержания стало известно, что злоумышленницы, одетые в медицинские маски, не впервые проникали в квартиры к пожилым людям и воровали деньги и украшения.

Причем «работали» воровки в одном районе — Новобаварском. Пока одна из них заговаривала пенсионера на кухне, другие выносили из комнат ценные вещи.

Отметим, ранее в полиции дали советы, как можно избежать подобных инцидентов со своими родными и близкими.

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