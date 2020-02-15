24.31 / 24.54 26.34 / 26.73
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Совершила две кражи за считанные минуты: «работа» киевской воровки попала на видео

21:39 15 февраля 2020 161
воровка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве камеры наблюдения снова заметили наглых воровок. На этот раз женщины пришли в социальную аптеку в Голосеевском районе. Пока одна из карманниц, прикрываясь черным пакетом, «чистила» карманы покупателей, вторая внимательно наблюдала за происходящим и, судя по всему, страховала напарницу.

В отличие от других карманных воровок, героини видео действовали очень быстро. В аптеке они задержались не более чем на три минуты, успев за это время обокрасть двоих посетителей. Видео, как работают современные «соньки золотые ручки», опубликовал «Киев Оперативный».


Напомним, в Киеве среди карманниц попадаются как юные девочки, так и опытные преступницы. Своими жертвами карманники часто выбирают невнимательных подростков, молодых мам с детьми, иностранцев, пожилых людей, которые не могут дать достойный отпор.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Регина Тодоренко

«До ушей нельзя было трусы натянуть?»: Регину Тодоренко раскритиковали из-за купальника (фото)

Светлана Лобода

«Санитаров сюда!»: Лобода в ультракоротком платье поразила фанатов странным танцем (видео)

Анастасия Заворотнюк

Болезнь Заворотнюк излечима: пока дочь актрисы собирается на шоу Малахова, врачи создали лекарство для ее мамы

Коронавирус

Коронавирус COVID-19 показали под микроскопом: впечатляющие фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер