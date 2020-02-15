Совершила две кражи за считанные минуты: «работа» киевской воровки попала на видео

Происшествия

В Киеве камеры наблюдения снова заметили наглых воровок. На этот раз женщины пришли в социальную аптеку в Голосеевском районе. Пока одна из карманниц, прикрываясь черным пакетом, «чистила» карманы покупателей, вторая внимательно наблюдала за происходящим и, судя по всему, страховала напарницу.

В отличие от других карманных воровок, героини видео действовали очень быстро. В аптеке они задержались не более чем на три минуты, успев за это время обокрасть двоих посетителей. Видео, как работают современные «соньки золотые ручки», опубликовал «Киев Оперативный».

Напомним, в Киеве среди карманниц попадаются как юные девочки, так и опытные преступницы. Своими жертвами карманники часто выбирают невнимательных подростков, молодых мам с детьми, иностранцев, пожилых людей, которые не могут дать достойный отпор.

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