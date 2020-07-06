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Украинский экс-футболист арестован в Москве по обвинению в шпионаже (фото)
Бывший украинский футболист Василий Василенко, известный по выступлениям на позиции защитника за «Таврию» из Новотроицкого, «Торпедо» из Мелитополя и «Дружбу» из Бердянска, арестован в Москве по обвинению в шпионаже в пользу своей родины, сообщает ТАСС.
«Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ („Шпионаж“). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО», — сообщил источник в правоохранительных органах.
По информации российских агентств, 52-летний Василенко был арестован в октябре 2019 года по делу о контрабанде, но весной обвинение переквалифицировали на шпионаж. Об аресте гражданина Украины стало известно только сейчас, так как он не обжаловал ни одно и постановлений о продлении ареста, как и сам факт содержания под стражей.
19 июня суд продлил срок ареста экс-футболиста до 24 сентября. Детали уголовного дела, которое ведет управление ФСБ по Москве, содержат гриф «секретно». Василенко грозит до 20 лет тюрьмы.
В материалах дела также говорится, что Василий Василенко, завершивший футбольную карьеру в 2001 году, родился в 1967 году и является гражданином Украины.
Василий Василенко выступал за «Дружбу» из Бердянска (четвертый справа в верхнем ряду)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец известного украинского футболиста Александра Каплиенко пропал в Крыму.
Фото terrafootball. club382
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