Узкий коридор кишел тараканами: украинки рассказали, как и почему их задержали в Греции (фото)

Украина

Возвращение застрявших в Греции украинцев запланировано на 7 июля. Об этом заявил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев. В полицейском участке в Афинах 17 наших соотечественников провели уже два дня, и впереди еще сутки. Несмотря на официальный запрет на въезд в страны ЕС для украинских туристов, эти 17 человек все же попытались попасть в Грецию. Часть из них летели самолетом Wizzair, часть — Ryanair. Когда выяснилось, что ни у кого из туристов нет вида на жительство в ЕС, всех задержали и отвезли в полицейский участок. Украинцам грозили депортация и запрет на поездки в страны Евросоюза, но после вмешательства украинского консульства было решено, что их просто отправят назад в Киев ближайшим рейсом. «ФАКТАМ» удалось связаться с двумя украинками, попавшими в эту ситуацию. Одна из них, Лариса Семиз из Черкасс, прилетела в Афины с двумя внучками 8 и 9 лет. Лариса рассказала «ФАКТАМ», что практически каждый год ездит в Грецию и билеты на июльский рейс Ryanair для себя и внучек купила еще в январе.

«Оказалось, что QR-код, который я получила, заполнив анкету на греческом сайте, никакого отношения к разрешению на въезд не имеет»

— В Греции прохожу лечение (у меня проблемы со спиной), поэтому регулярно сюда приезжаю, — рассказала «ФАКТАМ» Лариса Семиз. — Когда началась эпидемия коронавируса, мы уже решили, что никуда не едем, и я пыталась отменить бронь билетов. Не раз обращалась в авиакомпанию, но не получала от них ответа. Таким образом, бронь сохранялась, и я понимала, что потеряю деньги на билетах. Но потом в прессе появились сообщения, что с 1 июля Греция вроде бы намерена принимать украинцев. Конечно, я сама виновата в том, что до конца не проверила информацию и не зашла на сайт украинского посольства в Греции. Вместо этого я (как и все, кто сейчас здесь застрял) зашла на греческий сайт, на котором необходимо было заполнить анкету всем, у кого были билеты в эту страну. Заполнив анкету, я должна была получить сообщение с индивидуальным QR-кодом, который следовало предъявить в аэропорту Афин.

Я подумала, что заполнение такой анкеты и получение кода автоматически означает, что страна готова меня принять. Вписала в анкету все необходимые данные и незадолго до вылета получила код. Уже потом поняла, что к разрешению на въезд этот код не имеет никакого отношения. Он нужен при прохождении теста на коронавирус, который делают абсолютно всем в аэропорту Афин. Нам с детьми тоже его делали. После чего на погранконтроле спросили, нет ли у нас вида на жительство в ЕС. Когда мы ответили, что нет, нас сразу задержали.

«В аэропорту „Борисполь“ наши документы проверили через греческую миграционную службу и сказали, что мы можем лететь»

— В аэропорту в Борисполе вас без проблем пропустили на рейс?

— Не совсем, — отвечает Лариса. — Когда я показала все наши документы (в том числе бронь отеля), мне сказали, что сейчас отправят эти данные в греческую миграционную службу, и мы должны дождаться от них ответа. Через 40 минут нам сказали, что мы можем лететь.

Первые три часа после задержания в Греции мы сидели в узком коридоре в аэропорту. Нас было 17 человек, а там всего три стула. Нас не пускали даже в туалет. Потом разрешили набрать воду из-под крана и в автозаке отвезли в участок. Там нас тщательно обыскали, забрали практически все вещи, в том числе деньги и зарядные устройства для мобильных телефонов. На следующий день мне разрешили взять багаж — и это только потому, что со мной были двое детей. Вещи остальных украинцев так и остаются в камере хранения, к ним открывается доступ раз в день.

Отдельная история — это условия в комнате, где мы находимся. Там невыносимо душно и грязно. Когда нас только привезли, повсюду были тараканы. Сейчас их потравили и повсюду уже дохлые тараканы… На улице жара, а в комнате кондиционер так плохо работает, что нам нечем дышать. В воскресенье меня с детьми ненадолго выпустили на улицу. Все остальные сидят в комнате уже двое суток, и не передать словами, как они себя чувствуют.

Лариса Семиз прилетела в Грецию с двумя внучками

Покормили нас только после визита консула. Он же привез нам воду, мыло, туалетную бумагу и антисептики. Ничего этого здесь не было. И если тем, кто прилетел рейсом Wizzair, хотя бы сразу сказали, что они улетят назад 7 июля, то по пассажирам Ryanair ничего не было понятно. Несколько часов назад пообещали, что мы вроде бы тоже сможем улететь 7-го. Очень на это надеюсь.

«Жена решила вернуться в Киев. Лететь в Париж на сессию она уже не хочет»

А вот украинка Анна Валевская летела в Грецию не на отдых. Она через Афины намеревалась попасть в Париж, где учится в бизнес-школе. Накануне Анна получила извещение о том, что в школе начинаются занятия, на которых ей нужно присутствовать.

— Аня летела в бизнес-школу в Париже на очную сессию, — рассказал «ФАКТАМ» муж Анны Алексей Завгородний. — Из-за ситуации с коронавирусом жена до последнего не брала билеты и мониторила ситуацию, пока не нашла самый приемлемый вариант — лететь через Афины. В течение прошлой недели на форумах и в соцсетях было много сообщений о том, как украинцы успешно заехали в Грецию, как некоторые из них сутки находились в самоизоляции. Аня была к этому готова, поэтому специально решила прилететь в Афины за день до рейса в Париж. Жена была уверена, что проблем не возникнет, ведь в любом случае она летела в ЕС не отдыхать, а учиться (и у нее были документы, которые это подтверждали). Но вечером 5 июля ее, как и 16 других украинцев, задержали и отправили в полицейский участок с решетками на окнах и тараканами. Так как у Ани были, как мы считаем, законные основания на въезд в ЕС, мы привлекли всех друзей и знакомых, чтобы решить эту проблему.

Анна Валевская (справа) и консул Анна Тищенко

Ане действительно помогали много людей. Мы очень благодарны Ирине Бортник, Оксане Павловой, консулу Украины в Греции Анне Тищенко и моему бизнес-партнеру Никосу Кокиносу (он сам грек, лично связался с министром туризма в Греции и привлек к делу местного адвоката). Общими усилиями удалось добиться, чтобы Аню выпустили из полицейского участка и разрешили ей свободно перемещаться по территории Греции. Жена решила вернуться в Киев. Лететь в Париж она после пережитого уже не хочет, опасаясь, что ситуация повторится.

Комментируя ситуацию, в Госпогранслужбе Украины заявили, что не должны были проверять, ждали украинских туристов в Греции или нет. Задачей украинских пограничников было просто проверить документы у всех пассажиров.

«Пограничники действуют в соответствии с действующим законодательством. Если у человека документы в норме, пограничники его пропускают», — сказали BBC Украина в пресс-службе ГПСУ.

А в Посольстве Украины в Греции попросили украинцев впредь внимательнее изучать информацию о том, какие страны сейчас готовы принимать наших туристов, а какие — нет.

«В очередной раз обращаем внимание граждан Украины на необходимость внимательно изучать информацию о режиме въезда в Греческую Республику. Вся информация об отсутствии разрешения на въезд есть на карте МИД Украины, сайте и в Facebook Посольства. К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины, несмотря на ограничения на въезд в Грецию».

Интерактивную карту с указанием особенностей въезда во все страны мира можно найти на сайте МИД Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что границы ЕС и Шенгенской зоны пока закрыты для граждан Украины. По состоянию на 3 июля в «зеленой зоне» все еще находились Албания, Турция и Хорватия. А вот открывшуюся для украинцев Черногорию Министерство здравоохранения Украины внесло в «красный» список стран.

Фото предоставлены Ларисой Семиз и Алексеем Завгородним

103

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter