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Небоскребы у Днепра вместо серой промзоны: киевский девелопер Мхитарян представил концепцию нового делового района
Девелопер Артур Мхитарян заявил, что уже в течение нескольких лет занимается разработкой проекта «Киев Сити». Вместо промзоны на Теличке в Киеве может появиться район с небоскребами. Киевский девелопер, основательной компании Taryan Group Артур Мхитарян опубликовал на своей странице в Facebook возможную концепцию нового района столицы.
«Сегодня у команды Taryan Group есть уникальная проработанная концепция „Киев Сити“. Для ее создания мы привлекли международных архитекторов. Проконсультировались со специалистами, которые реализовывали такие деловые центры в разных городах. И обсудили экономическую модель с потенциальными инвесторами», — заявил Артур Мхитарян, и призвал власть и бизнес объединиться вокруг строительства нового района.
На месте промзоны Артур Мхитарян предлагает построить небоскребы, бизнес-центры, новую концертную площадку, большие парки и набережную с пристанью. В планах и возможный правительственный квартал, о котором ранее в интервью одному из украинских изданий заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
При этом бизнесмен уверяет, что в бюджетных деньгах надобности не будет: «От государства и власти города нужна лишь политическая воля — утвердить подходящую площадку и создать понятные правила игры для инвесторов. Формат государственно-частного партнерства лег в основу каждого из успешных мировых проектов».
Мхитарян призвал объединиться вокруг проекта киевских бизнесменов и власти города.
Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко во время предвыборной кампании заявлял о намерении построить в Киеве деловой район, он связывал его с окончанием строительства Подольско-Вознесенского моста и рассматривал участок промзоны на Рыбальском полуострове, однако там уже ведется застройка.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность перенести правительственный квартал в новый район Киева, построенный по принципу London City: «Я хочу построить Kyiv City, как в каждой большой стране есть city, например, London city — и туда перенести правительственный квартал, есть несколько мест таких».120
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