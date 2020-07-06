Нравится объединять культуры: новая песня Насти Каменских A HUEVO (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица NK (Настя Каменских), рассказавшая о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе, показала дерзкий образ и анонсировала выход новой песни из испаноязычного альбома с неоднозначным и даже нецензурным, на первый взгляд, названием A HUEVO.

«Мне очень нравится объединять культуры в своем творчестве и эта песня не станет исключением. В ней будет звучать симбиоз двух абсолютно разных и очень колоритных культур — украинской и мексиканской! Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино», — говорит о премьере Настя.

Как объясняет певица, название песни на мексиканском сленге означает «круто» или «офигенно».

«Обожаю игру слов: A HUEVO это мексиканский сленг и означает «круто/офигенно». Huevo — это яйцо. Вот у нас говорят «крутой, как яйцо», так и в испанском A HUEVO — круто, офигенно! Английский эквивалент этой фразы — «f*ck yeah». Произносится: «А УЭВО», — объяснила Каменских

Она рассказала, что премьера готовилась еще полгода назад, но вот карантин нарушил все планы, и дату премьеры пришлось отложить. Клип на песню успели снять за день до объявления карантина.

Ранее новый карантинный клип «ЛЕТО2020» представил муж певицы Потап.

1

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter