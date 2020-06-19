26.60 / 26.86 29.64 / 30.13
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

«Нельзя держать весь мир взаперти": Потап выпустил новый карантинный клип (видео)

9:08 19 июня 2020
Потап

Шоумен и продюсер Потап, создавший на карантине несколько треков на актуальную тему, выпустил новую сольную работу проекта ПТП. Он представил свой музыкальный прогноз на «ЛЕТО2020».

«Нельзя держать весь мир взаперти. Если с весной мы еще согласились, то лето у нас никто не заберет!», — говорит ПТП.

В клипе он напоминает, что настоящее лето соткано из хороших эмоций, улыбок, танцев и песен, фестивалей и прыжков в воду.

«Я написал много позитивных песен про лето, но это лето получилось неожиданно тяжелым для всех нас. Потому я решил подбросить всем ответ на вопрос, что же делать», — комментирует Потап.

Видео к треку Потап снял на одной из спортивных площадок Киева, дополнив его анимационными эффектами от команды AnimationCity.

В интервью «ФАКТАМ» Потап рассказал о буднях на карантине, семейной жизни с Настей Каменских и сделал свой прогноз будущего шоу-бизнеса.

Ранее певица Екатерина Бужинская представила свой клип «Хіт цього літа».

88

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус

За сутки в Украине коронавирусом заразилась почти тысяча человек

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Режим Путина рухнет: Пионтковский рассказал о последствиях наступления России на Украину

Режим Путина рухнет: Пионтковский рассказал о последствиях наступления России на Украину

Голубовская Ольга

Такой же коллапс, как в Италии: доктор-инфекционист Голубовская призывает "срочно готовить клиники"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер