- 09:37 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:33 Режим Путина рухнет: Пионтковский рассказал о последствиях наступления России на Украину
- 09:28 За сутки в Украине коронавирусом заразилась почти тысяча человек
- 09:26 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:19 Мэр Конотопа Семенихин нашел в машине пять гранат и сделал первое заявление
- 09:08 «Нельзя держать весь мир взаперти": Потап выпустил новый карантинный клип
- 09:00 Врачи отказали в кесаревом: украинка при родах потеряла здорового ребенка
- 08:38 Женщина заработала 400 тысяч долларов из-за задержек авиарейсов
- 08:31 Многая лета: Людмила Кучма празднует юбилей
- 08:30 На сельском хозяйстве можно будет поставить крест: ученый рассказал, что будет с обезвоженным Крымом
- 08:22 Известный боксер объявлен в розыск, спровоцировав смертельное ДТП
- 08:07 Петров пост: что можно и чего нельзя делать в течение месяца
«Нельзя держать весь мир взаперти": Потап выпустил новый карантинный клип (видео)
Шоумен и продюсер Потап, создавший на карантине несколько треков на актуальную тему, выпустил новую сольную работу проекта ПТП. Он представил свой музыкальный прогноз на «ЛЕТО2020».
«Нельзя держать весь мир взаперти. Если с весной мы еще согласились, то лето у нас никто не заберет!», — говорит ПТП.
В клипе он напоминает, что настоящее лето соткано из хороших эмоций, улыбок, танцев и песен, фестивалей и прыжков в воду.
«Я написал много позитивных песен про лето, но это лето получилось неожиданно тяжелым для всех нас. Потому я решил подбросить всем ответ на вопрос, что же делать», — комментирует Потап.
Видео к треку Потап снял на одной из спортивных площадок Киева, дополнив его анимационными эффектами от команды AnimationCity.
В интервью «ФАКТАМ» Потап рассказал о буднях на карантине, семейной жизни с Настей Каменских и сделал свой прогноз будущего шоу-бизнеса.
Ранее певица Екатерина Бужинская представила свой клип «Хіт цього літа».88
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!