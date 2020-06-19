«Нельзя держать весь мир взаперти": Потап выпустил новый карантинный клип (видео)

Гламур

Шоумен и продюсер Потап, создавший на карантине несколько треков на актуальную тему, выпустил новую сольную работу проекта ПТП. Он представил свой музыкальный прогноз на «ЛЕТО2020».

«Нельзя держать весь мир взаперти. Если с весной мы еще согласились, то лето у нас никто не заберет!», — говорит ПТП.

В клипе он напоминает, что настоящее лето соткано из хороших эмоций, улыбок, танцев и песен, фестивалей и прыжков в воду.

«Я написал много позитивных песен про лето, но это лето получилось неожиданно тяжелым для всех нас. Потому я решил подбросить всем ответ на вопрос, что же делать», — комментирует Потап.

Видео к треку Потап снял на одной из спортивных площадок Киева, дополнив его анимационными эффектами от команды AnimationCity.

В интервью «ФАКТАМ» Потап рассказал о буднях на карантине, семейной жизни с Настей Каменских и сделал свой прогноз будущего шоу-бизнеса.

Ранее певица Екатерина Бужинская представила свой клип «Хіт цього літа».

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