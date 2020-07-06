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Один из путепроводов в Киеве частично перекрыли до августа (карта)
До 1 августа в Киеве частично ограничено движение на путепроводе, который находится на улице Братиславской (пересечение улиц Братиславской и Шолом-Алейхема). На одной полосе ведется ремонт деформационных швов и бетонных конструкций.
С 21:00 7 июля до 09:00 8 июля на Надднепрянском шоссе вводится ограничение для движения транспорта. Дорожники работают на участке между путепроводом над железной дорогой до развязки перед мостом Патона. В выходные ночью будут укладывать верхний слой покрытия (при благоприятных погодных условиях).
Напомним, что до 10 августа планируют восстановить движение на развязке, которая находится на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда.
На Южном мосту до 30 августа работники «Киевдормоста» будут ремонтировать покрытие в обоих направлениях движения. Большую часть ремонта намерены выполнять в ночное время.
До 1 сентября под эстакадным съездом с Днепровского спуска на Набережное шоссе частично ограничено движение транспорта.
На Воздухофлотском путепроводе и под ним ремонтники до 19 июля проводят противоаварийные работы.
Улица Франко полностью перекрыта, дорожники обновляют покрытие между улицами Б. Хмельницкого и Липинского (объезд проблемного участка по улицам Лысенко и Коцюбинского). Для завершения обновления ремонтникам понадобится еще пара недель.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о частичных ограничениях движения транспорта на Борщаговском путепроводе до 1 сентября.
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