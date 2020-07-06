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Великобритания ввела персональные санкции против путинских силовиков
Великобритания ввела персональные санкции против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня и нескольких судей Мосгорсуда. Об этом глава британского МИД Доминик Рааб объявил во время выступления в парламенте.
По информации The Guardian, всего новые британские санкции введены в отношении 25 российских силовиков, которые, по утверждению британских властей, были причастны к смерти в «Матросской тишине» Сергея Магнитского.
Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства и заморозку активов.
Отметим, что в настоящее время «список Магнитского», или схожие правовые акты, приняты в США, Великобритании, Канаде, Эстонии, Латвии, Литве и других странах. В них попадают люди, причастные к нарушениям прав человека.
Напомним, в мае Путин предложил лидерам G20 отменить санкции, ссылаясь на пандемию коронавируса.130
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