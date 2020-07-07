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Арестован "масон", продававший за 200 тысяч долларов должности в Кабмине
В Украине не иссякает количество людей, которые верят в возможность «купить» любые должности, в том числе и в правительстве страны.
Так, в понедельник суд постановил взять под стражу жителя Волыни, который за 200 тысяч долларов обещал должность в Кабинете Министров Украины, с альтернативой внесения залога.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Характерно, что при задержании у мошенника изъято заявление на вступление его в «группу Масонов» и перстень с печаткой, которые якобы свидетельствуют о его членстве в «тайной» организации Ротшильдов.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 261 тысяч гривен.
Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в июне в Киеве задержали очередного взяточника, который за 15 тысяч долларов предлагал бизнесмену «решить» вопрос аренды земли в столице через должностных лиц Киевской городской государственной администрации и депутатов Киевского горсовета.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что возле Администрации (тогда еще) президента был задержан мошенник, несколько лет «продающий» государственные должности.43
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